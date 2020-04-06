 

«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока

06.04.2020, 21:30, Новости дня

Российская авиакомпания «Аэрофлот» совершит 7 апреля спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока. Также ожидаются разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля, сообщил авиаперевозчик.

«Аэрофлот 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока… «Аэрофлот» ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании», – сказано в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что РФ возобновила рейсы по вывозу своих граждан из-за границы. Так, в понедельник, 6 апреля, на родину вернутся россияне из столиц Киргизии и Бангладеш – Бишкека и Дакки.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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