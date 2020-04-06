Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

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06.04.2020, 21:30, Разное

Доктор Каран Рангараджан пояснил об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках. Они продолжают нарушать технику безопасности, сводящую защиту медицинских принадлежностей к нулю.
Эксперт подчеркивает, что надев такое средство защиты не значит, что человек обезопасил себя от инфекции коронавируса. Каран Рангараджан напоминает, что в магазине одними перчатками приходится дотрагиваться ко многим предметам, в результате на их поверхность попадают микробы.

Врач пожаловался и на то, что человек невзначай в этих же перчатках может коснуться лица, или голыми руками дотронуться до себя в процессе их снятия. Еще некоторые люди уверенны, что после использования этого средства защиты не нужно мыть руки, но это не так, необходимо все равно использовать воду с мылом на протяжении 20 секунд.



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