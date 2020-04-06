Мнение: Нефть погубит Маска

06.04.2020, 21:26, Разное

Читаю тут интервью Андрея Илларионова – не могу понять, за кого он и ему подобные “аналитики” держат читателей. Вот он рассуждает о том, что произойдет с рынком нефти:



“Сокращение спроса в ближайшем будущем неизбежно и произойдет по трем причинам. Первая – Китай просто не может тянуть мировую экономику так, как он это делал. Глобальный спрос на нефть будет фокусироваться в странах глубокой периферии по мере того как в Европе будут переходить на альтернативные источники энергии, на электромобили, солнечные батареи и т.д. Это как с углем, которым в Европе топили в начале ХХ века, но который сейчас используется, по большому счёту, только в Польше и Чехии. Но денег в развивающихся странах мало, и поэтому дорогой как в 2008 г. нефть уже не станет.

Золотой век для ресурсной экономики, каким были 2000-е годы, на мой взгляд, закончился. В 2020-е нефть будет стоить от $15 до $40 за баррель. Потом, возможно, случатся новые изменения”.

А ведь то, что он здесь несет – это ведь мейнстрим! Вдумаемся в его нехитрые тезисы: нефть, значит, станет сказочно дешева, и ПОЭТОМУ Европа “будут переходить на альтернативные источники энергии, на электромобили, солнечные батареи и т.д.” Тогда как все знают: даже тогда, когда нефть стоила 60-80 долл. за баррель (то есть во второй половине “десятых” годов) – и тогда энергия из “альтернативных источников” выходила много дороже, чем из нефтегаза, и правительства всех стран, включая Европу и США, могли “альтернативу” продвигать только через очень щедрые дотации!

А теперь, стало быть, разница станет уже не на проценты, а в разы – но Европа все равно будет отказываться от нефти?! Но в том же интервью Илларионов говорит о предстоящем мировом экономическом кризисе; откуда же тогда уверенность, что правительства западных стран смогут и дальше находить в своих бюджетах средства на дотации “альтернативным источникам энергии” (они же – “возобновляемые”, ВИЭ)?

По логике, наступающий “век дешевой нефти” (когда нефти везде залейся и она стоит копейки) должен, наоборот, накрыть медным тазом весь сектор ВИЭ – хотя бы потому, что в кризис потребители нищают и для них вопрос цены становится определяющим. То есть при дешевом бензине проблемы ждут прежде всего того же Илона Маска с его электрокарами, а не принца Салмана с его себестоимостью добычи в 4 бакса; он-то на свою нефть всегда найдет покупателей!

Странная все же у нас “прогрессивная общественность”: почему-то все всегда уверены, что падение цен и спроса на нефть говорят о том, что “нефть больше не нужна”. Хотя логический вывод тут противоположный: если нефть сильно упала в цене – значит, очень скоро она будет нужна ВСЕМ. Даже любителям электромашин и приливных электростанций.

Больше дешевой энергии людям нужна только дешевая пища. Странно, что А.Илларионов этого в упор не понимает.