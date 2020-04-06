Мнение: Советские военнопленные в Афганистане

06.04.2020, 21:22, Разное

Офицер-ракетчик Александр Лаврентьев рассказывает о советских военнопленных в Афганистане и поиске пропавших без вести после войны, чем он занимался лично после того, как советские войска покинули Афганистан.

Аннотация:

Одиннадцатая по счёту видеовстреча из цикла «Мы воевали в Афгане», строго говоря, не вписывается в изначально заданные тематические рамки. Дело в том, что главный герой этого видеоинтервью ни одного часа в Демократической Республике Афганистан не воевал.

Александр Владимирович Лаврентьев, будучи офицером РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) СССР, просто не мог туда попасть в ходе боевых действий. А вот после окончания войны он приезжал в Афганистан не один десяток раз. Довелось полковнику Лаврентьеву и хлебнуть афганского лиха в плену у талибов. Но не будем забегать вперёд, тем более, что эта тема для отдельной беседы. По секрету говоря — упомянутая беседа уже записана и монтируется, чтобы быть опубликованной в ближайшее время.

Александр Лаврентьев давно и всерьёз занимается установлением судеб советских солдат, отсутствующих в списках безвозвратных потерь, но и домой не возвратившихся. Ждёт ли Родина их возвращения? Кто, как и зачем ведёт поисковую работу в Афганистане, чем живёт сегодня эта страна и каково это — выжить в плену? Обо всём этом рассказывает Александр Лаврентьев, человек, на мой взгляд, посвятивший себя, без всякого преувеличения, вопросам национальной, или, если хотите, государственной важности.

Лаврентьев большой молодец.

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