Мнение: Шальная императрица

06.04.2020, 21:18, Разное

Продолжая тему женского имиджа, давайте обсудим еще вот такой популярный образ.

То, как понимают иногда образ женщины-вамп, секси-вумен.

Этот образ – противоположность Розалинде, сдержанной, деловой, преданной мужу жены.

Это образ "шальной императрицы" в противовес настоящей царице из “Джентльменов”;

"Шальная императрица" – один из самых популярных и любимых образов у доярок.

Хочет доярка или нет, но с опытом доения мужчин и их завоевания она постепенно превращается в нечто такое.

Я хочу проиллюстрировать этот распространенный феномен песнями одной известной исполнительницы.

Но объект обсуждения не она сама, а ее лирическая героиня.

Это очень разные вещи: сами исполнители, жизнь которых наполнена концертами и ежедневным трудом в студиях, и их лирические герои.

Вот лирическая героиня песен, которые я буду приводить, смысл жизни видит в плотской любви.

И она мнит себя сильной женщиной, которая может брать от жизни то, что хочет (а хочет она плотской любви).

Сценический образ исполнительницы отражает образ лирической героини.

И в нем воплощаются все чаяния сексуально активных женщин.

Сексуальная активность женская – одно из завоеваний “женской эмпансипации”. Трофей с войны за равноправие полов, как его понимают доярки.

Женщина хочет иметь право сама выбирать и инициировать секс, хочет сама завоевывать мужчину.

Но это такое же право, как мочиться стоя.

Никто не может запретить, но физиология женская этому не способствует.

Настоящие шальные императрицы, как правило, не очень молоды и не очень красивы, а корона равенства делает их черты и манеры очень грубыми.

Однако одежду они выбирают самую яркую, вызывающе “женственную”, макияж блестящий, прически делают большие и пышные.

Получается что-то вроде того.

Птица гордая, птица вольная.

Царь-птица.

Или так.

Нос большой, взгляд гордый, окрас вызывающий, бюст колесом и везде яркие перья.

Сама по себе эта исполнительница мне скорее симпатична, голос у нее сильный и продуктивность высокая.

А вот ее лирическая героиня – это очень плохой пример для женской публики.

Беря пример с такой героини, женщины превращаются в воинственных вождей краснокожих, интуитивно повторяя их имидж.

Но они продолжают хотеть и искать сильного плеча, то есть пытаются завоевать того, кто стал бы их защищать и опекать.

Такое получается противоречие по сути и по форме.

Давайте почитаем тексты самых популярных песен Ирины Алегровой и предлагаю обсудить ее лирическую героиню.

Каждая приведенная песня связана со одним из принципов доярок, эти принципы-девизы я перечислю.

Начнем с Шальной императрицы.

1. Девиз: гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь ты, берет с тебя пример!

Будуар императрицы

Повидал немало на своём веку,

Кавалеров вереницы

Навевают на неё теперь тоску.

Только сердцу не прикажешь,

Сердце просит продолжения любви.

И вечерний экипаж её уносит

На окраину Москвы.

И там шальная императрица

В объятьях юных кавалеров

Забывает обо всём,

Как-будто вечно ночь будет длиться,

Как-будто разочарованье

Не наступит новым днём.

Гуляй, шальная императрица,

И вся страна, которой правишь ты,

Берёт с тебя пример,

Легко влюбиться, императрица,

Когда так страстно бирюзовым взглядом

Смотрит офицер.

Завтра вновь Её Величество

Величием наполнит тронный зал.

И как-будто электричеством ударят

Всех надменные глаза.

Только сердцу не прикажешь,

Сердце просит продолжения любви,

И вечерний экипаж её уносит

На окраину Москвы.

Там шальная императрица

В объятьях юных кавалеров

Забывает обо всём,

Как-будто вечно ночь будет длиться,

Как-будто разочарованье

Не наступит новым днём.

Гуляй, шальная императрица,

И вся страна, которой правишь ты,

Берёт с тебя пример,

Легко влюбиться, императрица,

Когда так страстно бирюзовым взглядом

Смотрит офицер.

Я тебя отвоюю

2. Девиз: я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес!

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,

Оттого, что лес – моя колыбель , и могила и крест.

Оттого, что я на земле стою лишь одной ногой,

Оттого, что я о тебе спою как никто другой.

Припев:

Я тебя отвоюю, у всех других, у той одной,

Ты не будешь ни чей жених, я ничьей женой,

И в последнем споре возьму тебя – замолчи,

У того, с которым Яков стоял в ночи.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,

У всех золотых знамен, у всех мечей,

Я закину ключи, и псов прогоню с крыльца,

Оттого, что в земной ночи я вернее пса.

Припев:

Я тебя отвоюю, у всех других, у той одной,

Ты не будешь ни чей жених, я ничьей женой,

И в последнем споре возьму тебя – замолчи,

У того, с которым Яков стоял в ночи.

Бабы-стервы

3. Девиз: все мы – бабы-стервы!

Что-то милый, на меня ты больно сердишься,

Ну подумаешь, монашкой не жила.

В этом мире как умеешь, так и вертишься,

И не думай, что всегда тебя ждала.

И не надо меня мучить подозреньями,

Ты мне лучше, что красивая скажи.

И давай с тобой устроим день рождения

Моей маленькой, но все-таки души.

Припев:

Все мы бабы – стервы,

Милый бог с тобой,

Каждый кто не первый,

Тот у нас второй!

Но уж если мы с тобою повстречалися,

Я на прошлом на своем поставлю крест.

И хочу, чтоб в церкви мы с тобой венчалися,

И чтоб я была не худшей из невест.

И не надо меня мучить подозреньями,

Ты мне лучше, что красивая скажи.

И давай с тобой устроим день рождения

Моей маленькой, но все-таки души.

Припев:

Все мы бабы – стервы,

Милый бог с тобой,

Каждый кто не первый,

Тот у нас второй!!

Младший лейтенант

4. Девиз: только я твоей любви ни капли не хочу!

Младший лейтенант сидит в сторонке,

Бирюзовый взгляд как у ребёнка,

Что-то не танцует, что-то не танцует он.

Младший лейтенант с улыбкой странной,

Запросто мог стать звездой экрана,

Только две звезды упали на его погон.

Припев:

Младший лейтенант, мальчик молодой!

Все хотят потанцевать с тобой,

Если бы ты знал женскую тоску,

По сильному плечу.

Младший лейтенант, бередит сердца:

Безымянный палец без кольца,

Только я твоей любви ни капли не хочу.

Младший лейтенант – тяжелый случай,

Важностью своей себя не мучай.

Выйди, потанцуй! Но будто бы не слышит он.

Ты не генерал, и слава богу,

Двадцать лет спустя ты понемногу

Станешь понимать, что молодость важней погон.

Припев:

Младший лейтенант, мальчик молодой!

Все хотят потанцевать с тобой,

Если бы ты знал женскую тоску,

По сильному плечу.

Младший лейтенант, бередит сердца:

Безымянный палец без кольца,

Только я твоей любви ни капли не хочу.

Изменяла

5. Девиз: изменяла, изменяю и буду изменять!

Я изменяла налево-направо

Пагубные привычки.

Мне над ненужным устроить расправу

Будто бы чиркнуть спичкой.

Я изменяла намеренно,

С лёгкостью и уверенно.

Зачем сомневаться, когда можно просто

К счастью придти с нуля.

Изменяла, изменяю и буду изменять

Эту жизнь в лучшую сторону

И теряла, и теряю и буду терять

От свободы буйную голову.

Я изменяю с беспечной улыбкой

Всё до последней ноты

Сколько же раз называли ошибкой

То, чем брала джекпоты.

Ставлю я под сомнение

Стоп, чужие мнения.

И нужно почаще во время полёта

Сбрасывать вниз балласт.

Изменяла, изменяю и буду изменять

Эту жизнь в лучшую сторону

И теряла, и теряю и буду терять

От свободы буйную голову.

Я изменю раз 500 за полгода

Выбранные маршруты

Переписать на судьбе повороты

Мне ровно одна минута.

Если плохая позиция

Машет крылом интуиция

Я всё изменяю да лишь бы остаться

Верной самой себе.

Изменяла, изменяю и буду изменять

Эту жизнь в лучшую сторону

И теряла, и теряю и буду терять

От свободы буйную голову.

Угонщица

6. Девиз: Не верну тебя бывшей владелице!

Если спросят меня, где взяла

Я такого мальчишку сладкого,

Я отвечу, что угнала,

Как чужую машину девятку я!

Угнала у всех на виду,

Так открыто, что обалдели все.

Ни за что, ты имей в виду,

Не верну тебя бывшей владелице!

Припев:

Я ждала тебя, так ждала,

Ты был мечтою моей хрустальною,

Угнала тебя, угнала,

Ну и что же тут криминального?

Я ждала тебя, так ждала,

Ты был мечтою моей хрустальною,

Угнала тебя, угнала,

Ну и что же тут криминального?

“Эй, угонщица,” – слышу я вслед, –

“У тебя ни стыда, ни совести!”

Но гоню я на красный свет

На немыслимо бешеной скорости!

А другие пускай тормозят

И вернуть тебя не стараются,

Не вернeтся уже назад,

Кто хоть раз со мной покатается!

Припев:

Я ждала тебя, так ждала,

Ты был мечтою моей хрустальною,

Угнала тебя, угнала,

Ну и что же тут криминального?

Я ждала тебя, так ждала,

Ты был мечтою моей хрустальною,

Угнала тебя, угнала,

Ну и что же тут криминального?

Вот, собственно шесть принципов так называемых “стерв”. Стервы эти если кого и терзают, только себя.

Как видите, эти принципы основаны на грандиозности, эгоцентризме, на воображаемой солидарочке с другими женщинами, на открытой хлеборезке, возведенной в жизненный принцип, на огромной короне Победительницы и на опредмечивании мужчин, особенно симпатичных, молодых и с “бирюзовым взглядом”, которых хочется съесть в первую очередь.

Вот такой открытый клюв, вздыбленные перья, вытаращенные глаза и боевая готовность к атаке.

Разберете подробно, друзья?