В Сети появилась информация о Mafia II: Definitive Edition

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06.04.2020, 21:17, Разное

В Сети появилась первая информация о предстоящем выходе игры Mafia II: Definitive Edition. Игра получила рейтинг в корейском комитете администратирования игр.
Более полной информации о том, что же готовят разработчики, пока нет. Известно лишь о получении рейтинга Mafia II: Definitive Edition, но даже платформа оказалась скрытой. Таким образом, рано судить о том, будет ли это переработанная под современные системы знакомая многим геймерам Mafia II со всеми дополнениями или же игру решили портировать на консоль Nintendo Switch, что стало очень популярно у разработчиков в последнее время.

Сиквел первой части Mafia многие игроки встретили довольно тепло. Критики тоже остались довольны, даже несмотря на очень короткую сюжетную компанию и удаление из финальной части многих миссий и возможностей, которые были в игре изначально. Именно хороший рейтинг позволил впоследствии выпустить три сюжетных дополнения: Jimmy’s Vendetta, Betrayal of Jimmy и Joe’s Adventure, и в будущем представить Mafia II: Definitive Edition.



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