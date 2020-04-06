 

В Иране отказались арестовывать военных по делу о сбитом украинском самолете

06.04.2020, 21:16, Новости дня

В Иране не будет арестов по делу сбитого в январе украинского пассажирского самолета, так как лайнер был не под контролем иранских диспетчеров и двигался подозрительно, сообщил представитель юридического и судебного комитета парламента Ирана Хассан Норузи.

«Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным», – сообщил Норузи изданию Hamdeli, сообщает Al Arabiya.

По его словам, самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», которая якобы установила «несколько специальных целей в Иране.

При этом политик не уточнил, о каких целях идет речь, но заявил, что у Тегерана есть достаточно доказательств, поэтому виновники крушения лайнера не будут арестованы.

«Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей», – сказал Норузи. В связи с этим, по словам депутата, «было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц».

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Член СПЧ призвал общественников разъяснить гражданам суть поправок к Конституции

27.02 / Вспоминая Бориса Немцова

22.02 / В Италии прошли обыски у российских биатлонистов

06.04 / 40 аппаратов ИВЛ приобрели для города бизнесмены Коврова

16.03 / Конституционный суд РФ одобрил поправки к конституции

22.03 / Экономика: Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

22.02 / США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях

20.03 / Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Кабо-Верде

03.04 / Выйти замуж онлайн возможно: коронавирус диктует новые правила жизни

27.02 / Холодец с иглой купила во «Вкусвилле» жительница Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска