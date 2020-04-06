Личное: Доведённые до отчаяния

06.04.2020, 21:14, Разное

Когда вчера писала пост о неонацисте, расстрелявшем компанию громкой гопоты, я, честно говоря, не ожидала, что вы его поймёте.

Ещё больше не ожидала я того, что, читая ваши комментарии, меня захлестнёт злость и обида. Нет, не на вас. За вас.



Фото: depositphotos.com

В стране, где, по статистике, 72% населения живёт в квартирах и коммуналках и только 28% — в частных домах, законодательство никак не защищает нас от быдло-соседей.

У нас по закону можно безбожно шуметь до 22:00. По за-ко-ну!

И это — в стране, где подавляющее большинство граждан встаёт — самое позднее! — в 7 утра!

Кто эти бесчеловечные законы придумал? Депутаты, живущие за высоченными заборами в охраняемых автоматчиками посёлках?

Да ладно бы шумели до 10 вечера, что, само по себе, уже неправильно. Так ещё и, когда быдло веселится в полночь, бедные люди ничего не могут с этим поделать.

Вот комментарий одной из моих читательниц ко вчерашнему посту:

Я живу в квартире. Сверху и сбоку от меня – с виду приличные люди, семейные пары, работают, дети есть. Но в новогоднюю ночь мы с ребёнком переезжаем к бабушке, потому что милые соседи превращаются в животных и с воем пляшут до 5 утра, роняя мебель. Чего далеко ходить, в прошлую пятницу объявили выходную неделю из-за вируса, соседи назвали гостей и веселились до 2 ночи. Вчера тоже к ним приехала полная машина гостей, шашлыки изволили кушать. Как-то муж попросил их прикрутить громкость гуляний, ему сказали, наш ребёнок в таком балагане рос, и ваш не сдохнет. Примерно месяц назад в 12 ночи мы вызвали полицию, приехали после третьего звонка. Так эти ушлепане ещё мне в дверь ломились, узнать, не я ли заложила их, к другим соседям бегали, в двери бились. Мы ничего не можем сделать, я в такие ночи мечтаю о безнаказанности и гранатомете, честно.

Мне прям по сердцу резануло вот это: «Как-то муж попросил их прикрутить громкость гуляний, ему сказали, наш ребёнок в таком балагане рос, и ваш не сдохнет».

Я сама в своё время много раз страдала от оглушающей быдло-музыки бывших соседей.

И знаете, что?

Порой они слушали свою Аллегрову-Успенскую не поздно вечером, а, скажем, в 10 утра в воскресенье. Тварина, видимо, делала уборку и врубала музыку так, чтобы перекрыть шум пылесоса.

Разве ж это правильно?! Почему я должна насиловать свои уши её музыкой или их затыкать?!

Меня ведь в те минуты даже закон не мог защитить: до 10 вечера наши граждане, включая быдло, могут издавать любые звуки на любой громкости.

А ремонты по субботам? Кто из вас просыпался в 8 утра от шума перфоратора после рабочей недели? Да даже если и в полдень?! Кто хочет проводить свою долгожданную, драгоценную-предрагоценную субботу под отбойный молоток?!

Вот ещё комментарий от читательницы:

Я год живу в новостройке и когда сверлят круглые сутки и просыпаешься в 3 часа ночи от молотков в квартире выше – хочется сделать тоже самое. Но я бы прострелила им руки, прости Господи, даже думать так плохо но я реально была доведена до белого коления этим всем. Больная ли я?.. Не знаю. .

А соседи, постоянно курящие на балконе, так, что вы в своей собственной квартире не можете открыть окна?

Разве ж это правильно?!

К чему это я?

Ах, да: вас устраивает наше законодательство в данной области? Если соседи шумят, полиция может отстоять ваши интересы?

Если нет, то какие именно изменения вы хотите видеть в российском законодательстве?