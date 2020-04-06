Ростех разработал противопожарную систему для объектов, в которых происходит массовое скопление людей

06.04.2020, 21:09, Разное

Ростех разработал противопожарную систему для помещений, в которых происходят массовые скопления людей. Корпорация намерена внедрить ее до окончания года.

Представители Ростеха сообщают о готовности Системы «Прометей». До конца июня текущего года должно быть дано заключение специальной рабочей группы, после которого цифровая платформа сможет применяться по всей стране. Государственная корпорация планирует внедрение системы во второй половине года. Ее разработка осуществляется за счет частных инвесторов, не требуя государственного финансирования, а программным обеспечением цифровой платформы занимались отечественные специалисты.

По информации представителей Ростеха, разработку смогут использовать все заведения, в которых предусмотрена система пожаротушения. С помощью комплекса появится возможность наблюдать за всеми объектами и механизмами противопожарной защиты в режиме реального времени. Также «Прометей» сможет спрогнозировать вероятность возникновения возгорания, а в случае его появления направит сигнал владельцам помещения и в МЧС. Новая система будет давать рекомендации относительно эвакуации во время пожара, а также в специальном мобильном приложении можно будет увидеть рейтинг объектов по противопожарной безопасности.

В Ростехе пока не определились со стоимостью услуг противопожарной системы, но ее представители отмечают, что многим организациям и гражданам предоставят бесплатно базовый функционал.