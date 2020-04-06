Рудковская рассказала о миллионных заработках своего сына Александра Плющенко

06.04.2020, 21:09, Разное

Яна Рудковская пояснила о доходах 7-летнего сына Александра Плющенко. Продюсер открыто назвала цифры в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки, оказалось, что в год он зарабатывает 12 миллионов рублей.

Практически «с пеленок» Александр Плющенко привык самостоятельно зарабатывать на жизнь. СМИ много писали о его гастрольных поездках и успехах в фигурном катании, модных дефиле, мировой рекламе. О проектах в социальных сетях его мама Яна Рудковская упомянула отдельно, даже не назвав цифру дохода. В общей сложности без неё первоклассник зарабатывает 12 миллионов, то есть по миллиону в месяц.

С его счета в банке идет оплата штата, состоящего из няни, охранника и водителя. Кто будет платить репетиторам для домашнего обучения, Рудковская не сказала. В школу мальчик не пойдет из-за тренировочного процесса с 9 утра до 18.00 вечера. О перерыве на обед продюсер также не упомянула.

В ответ на обвинения пользователей Сети в эксплуатации детского труда и лишении сына детства Яна Рудковская ссылается на факт рождения ребенка в звездной семье и необходимости с гордостью носить фамилию Плющенко. Вторая причина заключается в том, что выжить в «жестоком мире взрослых» можно только таким образом, заявила супруга фигуриста.