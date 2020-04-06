 

Сотрудник Meizu рассказал об улучшении ночного режима оболочки Flyme

06.04.2020, 21:09, Разное

Производитель цифровых электронных устройств Meizu Technology занимается разработкой обновления тёмного режима для своей оболочки Flyme. Данные сведения раскрыл сотрудник компании, пожелавший остаться инкогнито.
Как отмечает источник, многим пользователям не нравится ночной режим, предусмотренный оболочками на базе операционной системы Android 10. Например, в ряде случаев фон «окрашивается» в тёмно-синий или тёмно-серый тона. Новую же версию операционной системы от Meizu будет поддерживать максимальное количество приложений, и владельцы мобильных аппаратов смогут сами выбирать наиболее подходящий для себя ночной режим – либо родной Dark Mode ОС Android, либо тёмный режим Flyme.

Информатор также отметил, что специалисты, работающие над созданием прошивки Flyme, параллельно тестируют тёмный режим в приложениях, позволяющих устанавливать обои и демонстрирующих погоду. Когда пользователь активизирует ночной режим, даже светлые обои будут темнеть.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Собянин назвал информацию о скором закрытии московского метро на карантин «чушью и глупостью»

25.02 / Клара Цеткин – коммунистическая феминистка

26.03 / Мнение: Бурная имитация (карантина)

19.03 / Самая мощная версия BMW 7 Series станет полностью электрической

30.03 / Мнение: Недокументированные задачи

05.03 / «Упала с лестницы»: Нелли Ермолаева предстала перед фанатами с синяком на лице

22.03 / Милое ретро: Елизавета II и принц Чарльз поделились архивными фото в честь Дня матери

04.03 / Скандалы: Миражи Майями от Сергея Жигарева

27.03 / «Смерть на белой чуме»: Эксперты говорят о коронавирусе в предсказаниях Григория Распутина

20.03 / Ученые нашли потерянную часть древнего континента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска