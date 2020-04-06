Мнение: Когда всё это закончится, люди изменятся (нет)

06.04.2020, 21:08, Разное

Когда всё это закончится, когда вирус будет побежден (если будет побежден), люди станут намного осмысленнее: социальная ответственность возрастет (люди перестанут выезжать на шашлык во время «чумы»), люди научатся объединяться перед большим вызовом, и их связь сохранится и после того, как этот вызов будет принят и успешно преодолен, отношение к преображенной после пандемии природе переломным образом позволит миру стать в прямом смысле чище, некоторые (многие) поймут, что можно не только ругать, но поднимать свой зад и делать лучше на деле. Всё станет лучше… На самом деле, мечтайте больше. Не станут лучше, не станет лучше. Все вернется на круги своя. Пройдет два дня, общество пооргазмирует на тему того, как мы все с вами дружно поменялись, что коронавирус привнес в мир и плюсы, а после этого «бараны», если они ими являются, несмотря ни на что снова станут «баранами». Элементарная социальная ответственность очень многих людей снова вернется на прежний уровень, и к ковид, условно, под номером 20, мы все равно готовы не будем.

Да, мир поменялся. Он поменяется. Изменится бизнес, какие-то заведения больше не откроются, границы стран, политика стран, экономика, прочее… Но по сути – изменений в поведении людей будет немного.

Ведь некоторые не меняются даже сейчас, даже во время «чумы». Посмотрите: Навальный продолжает юзать один и тот же психологический приём, который использует в КАЖДОМ своём ролике, как заезженная пластинка, меняя местами только цифры и фамилии. Социальной пользы – абсолютный ноль, зато деструктива как всегда достаточно.

Та же Турция: власти как были в определенном смысле предателями на протяжении истории, так ими и остаются. Предали курдов, проливающими свою кровь ради обретения родного дома, нещадно уничтожали христиан, устроили геноцид греков, сейчас – поддерживают террористов в Идлибе.

Американцы в лице своей власти как видели деньги первостепенной ценностью, так это и останется: Трамп даже в условиях пандемии умудряется лишний раз напомнить России о санкциях.

Самое для кого-то парадоксальное, но изменится подход власти. Российской. Ответственные за здравоохранение службы будут в состоянии бОльшей готовности, если в будущем повторится что-то подобное. Средства и механизмы воздействия на общественное сознание с целью сохранения здоровья граждан усовершенствуются: проще говоря, станет понятно, что мало сказать – не выходите на улицу без видимых на то причин. А одним из единственных по-настоящему действенных вариантов может и останется упреждающий жесткий контроль силовых структур. В том числе и за теми людьми, которые льют ролики в сеть, говоря, что у них есть ПРАВА передвигаться беспрепятственно, видите ли, не ввели «еще»(!) режим ЧС, что им не дают гулять и развлекаться, что дайте по 100 тысяч каждому россиянину (и не так важно, что экономика на..бнется, просто дайте).

Нет, это не будет, конечно, наверняка, полная готовность власти к повторению сценария, как в фильмах; косяков будет достаточно, но уж какие-то уроки точно будут извлечены.

Разве нет? Скажите, если нет.

Спасибо за внимание, берегите себя, здоровья вам и всем нам.