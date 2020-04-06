Армения захотела оплачивать российский газ рублями

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06.04.2020, 21:08, Новости дня

Правительство Армении хочет расплачиваться за российский газ рублями, а не долларами, учитывая тот факт, что долларизация на пространстве ЕАЭС очень высокая, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Сегодня я провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого мы обсудили вопрос цены на газ. Я сказал, что, принимая во внимание кризисную ситуацию и в экономическом, и в гуманитарном плане, я ожидаю, что мы с главой РФ сможем прийти к взаимопониманию. Вот мы говорим о высоком уровне долларизации в ЕАЭС, однако мы платим за российский газ долларами США. Думаем, что было бы правильно оплачивать российскими рублями», – отметил он в Facebook.

Ранее армянский кабмин сообщил, что вице-премьер страны Мгер Григорян отправил письмо главе Газпрома Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская экономика несет убытки из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Тем временем, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по ситуации с экономикой РФ на фоне коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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