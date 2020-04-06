 

«КамАЗ» потерял 2 млрд рублей за неделю простоя

06.04.2020, 21:08, Новости дня

Убытки «КамАЗа» за неделю приостановки производства на автозаводе в Набережных Челнах составили 2 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

«Одна неделя простоя – 2 млрд убытков. То есть, мы ничем от других не отличаемся. Стоять – это очень дорого», – сказал он, передает ТАСС.

Как подсчитали эксперты, чистый убыток «КамАЗа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019 год оставил 1,52 млрд рублей против прибыли в 27,18 млн рублей годом ранее.

Автоконцерн в свою очередь сообщил, что возобновил производство грузовиков с 6 апреля. В компании также поясняли, что в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции техника «КамАЗа» необходима для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также для перевозки медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод, входящий в группу «Соллерс», возобновит производство автомобилей с 13 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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