 

Мнение: Ушел в отрицалово и выгнал людей заражаться

06.04.2020, 21:00, Разное

Миллион зараженных. Десятки тысяч смертей. Страдания людей и хаос в больницах по всему миру. А он говорит, что «нет никакой эпидемии» и гонит людей на улицы — пускай заражаются и умирают!

Недаром мудрые люди когда-то придумали поговорку про длинный язык и короткие мысли. Время идет, а ведь под это описание даже на нашем веку находятся вполне подходящие персонажи — они не верят в факты, которых пруд пруди, включают никому не нужное отрицание и подвергают опасности простых людей, которые «вне политики и вот этого всего».

Все мы помним, что, когда Всемирная организация здравоохранения объявила во всем мире о пандемии коронавируса, практически все страны (в том числе Россия) начали принимать соответствующие меры, чтобы обезопасить граждан и не допустить распространения заразы. Затем президент Путин объявил в стране особый режим повышенной готовности. Число заболевших, к сожалению, не перестает расти и по сей день, а граждане стараются самоизолироваться в своих квартирах и соблюдать меры предосторожности, предписанные ВОЗ.

Но вот найдутся же люди, которым лишь бы бездумно полезть нарожон! Один депутат от КПРФ в Ростовской области захотел судиться с тамошним губернатором из-за постановления, которое якобы ограничивает свободу перемещения граждан.

Родион Башкатов отчего-то уверен в том, что эпидемии нет ни в мире, ни в стране, ни в Ростовской области. И все меры предосторожности, предпринятые правительством региона, — это грубейшее нарушение прав и «слежка» за гражданами!

Обычно такие истории «отрицания» заканчиваются иронично и грустно. Помните баскетболиста, потрогавшего на пресс-конференции все микрофоны и позже слегшего с подтвержденным диагнозом? А журналиста из Ирана, который напоказ облизал место преклонения верующих и потом (о, удивительно!) скончался от коронавируса? А всех тех, кто не соблюдал карантин по приезде из-за границы?

В общем, за недолгое существование covid-19 появилась куча поучительных историй о том, как «не надо».

Поэтому, ростовчане, будьте, пожалуйста, осторожны и не слушайте людей вроде Башкатова. От таких все беды.

Источник: Достало



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