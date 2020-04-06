Скандалы: Испугавшаяся иска Пригожина Соболь не смогла сформировать линию защиты

06.04.2020, 20:58, Разное

Владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин подал иск в суд о защите чести достоинства и деловой репутации

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он направлен против сотрудника признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Инициация судебного разбирательства заставила сильно понервничать Соболь, так как ей придется публично извиниться после проигранного дела.

В Тверской районный суд Москвы поступил иск от бизнесмена Евгения Пригожина о защите деловой репутации и чести. В качестве ответчика признаны сетевое издание «Царьград» и юрист ФБК Любовь Соболь. Дело связано с публикацией недостоверной информации о том, что Пригожин якобы «бандит», и что он напал в 2016 году на мужа Соболь – Сергея Мохова.

Через пресс-службу компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал иск о защите чести и достоинства в ответ на запрос журналиста «Интерфакса». Как считает бизнесмен, Любовь Соболь собственноручно уколола супруга во время ролевых игр.

Она высказала свою позицию по поводу сложившейся ситуации на YouTube-канале «Навальный Live». Соболь с полным непониманием прокомментировала происходящее и лишь кратко пересказала события 2016 года, во время которых неустановленная личность напала на Мохова и вколола вещество неизвестного происхождения. Каких-то конкретных данных, опровержений и защитной стратегии Любовь Соболь не озвучила. Зато весь эфир с ее участием был заметно нервным из-за страха перед предстоящим судебным разбирательством и отсутствия каких-либо контраргументов.

Нападение на Сергея Мохова произошло 25 ноября 2016 года. Неизвестное лицо вкололо в ногу Мохова вещество и скрылось. Соболь связывает инцидент со своей «расследовательской» деятельностью. Она считает, что инициатором покушения якобы стал Евгений Пригожин. Распространяя ложь через оппозиционные СМИ, юрист ФБК рассказывала о якобы умысле на убийство.

Спустя время Соболь пожаловалась в правоохранительные органы, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела. Впрочем, проверка показала, что Мохову никакого вреда нанесено не было, после укола в организме не найдено никаких токсичных веществ, и здоровье в нормальном состоянии. Уголовное дело не стали возбуждать в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, сама Соболь и ее муж давали разные показания. Сергей Мохов уверен, что нападение не связано с Евгением Пригожиным. Во всем виноваты криминальные структуры из похоронной сферы, с которой связан муж юриста ФБК.

По версии СМИ, юрист ФБК специально распространяла ложь о покушении, чтобы таким образом привлечь внимание к «расследованиям» и накопить социальные очки, поднимая собственную значимость в политической среде.