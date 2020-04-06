Помпео побеседовал с министром иностранных дел Канады

06.04.2020, 20:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник побеседовал с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филипом Шампанем, сообщают в Госдепартаменте.

Собеседники обсудили сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19 на национальном и международном уровне. Госсекретарь Помпео подчеркнул стремление США сотрудничать с Канадой, с тем, чтобы обеспечить функционирование международных цепочек поставок медицинского оборудования персонала и удовлетворить нужды регионов с наиболее острыми вспышками заболевания. Помпео и Шампань также обсудили усилия по репатриации американских и канадских граждан с круизных лайнеров и из третьих стран.