Помпео побеседовал с министром иностранных дел Канады

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06.04.2020, 20:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник побеседовал с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филипом Шампанем, сообщают в Госдепартаменте.

Собеседники обсудили сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19 на национальном и международном уровне. Госсекретарь Помпео подчеркнул стремление США сотрудничать с Канадой, с тем, чтобы обеспечить функционирование международных цепочек поставок медицинского оборудования персонала и удовлетворить нужды регионов с наиболее острыми вспышками заболевания. Помпео и Шампань также обсудили усилия по репатриации американских и канадских граждан с круизных лайнеров и из третьих стран.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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