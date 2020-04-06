 

Лариса Гузеева публично поспорила со своей дочерью

06.04.2020, 20:53, Разное

Лариса Гузеева в своем микроблоге в социальной сети Instagram делится снимками и видеороликами, снятыми в домашней обстановке во время карантина. Во время съемок одного из видео телеведущая публично поспорила со своей дочерью.
Ведущая Первого канала часто показывает своим подписчикам блюда, которые готовит дома и делится своими рецептами. В одном из видео Лариса Гузеева продемонстрировала приготовленную рыбу в сливках под фенхелем. После рассказа о методе готовки и показа сервировки блюд телеведущая поделилась с пользователями, что планирует сопроводить ужин половиной бокала хорошего красного вина, которое будет употреблять вместе со своей дочерью Ольгой Бухаровой.

Знаменитость подчеркнула, что это будет первый раз, когда они с наследницей вместе будут употреблять алкоголь. Однако 20-летняя дочь объявила, что ее мама по этому поводу вводит пользователей в заблуждение, поскольку вместе они выпивают не впервые. Однако Гузеева продолжила доказывать свою правоту, пошутив, что первый раз ее наследница выпила вино, отняв у взрослых бокал с напитком еще в детском возрасте.



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