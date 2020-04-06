Дочери Алексея Ягудина сделали отцу яркий маникюр и педикюр

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06.04.2020, 20:53, Разное

На станице Алексея Ягудина в Instagram появилось новое видео. В кадре видно, как дочери олимпийского чемпиона по фигурному катанию сделали отцу яркий маникюр и педикюр.
Из-за быстрого распространения коронавируса, большое количество людей по всему миру вынуждены находиться на самоизоляции. Не стали исключением и знаменитости. Пока многие страдают от скуки, не зная, чем занять себя во время карантина, дочери Алексея Ягудина придумали себе весёлое развлечение. Девочки устроили салон красоты прямо у себя на диване. Елизавета и Мишель принялись красить отцу ногти на руках и даже ногах. Для этого они использовали не обычные лаки, а разноцветные краски для рисования.

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию сняла этот процесс на видео. Она также поинтересовалась у мужа, понравилось ли ему в их «салоне». На что спортсмен дал положительный ответ, а также поинтересовался у малышек, когда будет массаж. «Салон на дому. Карантин День №10», – подписал видео Алексей Ягудин.

Интернет-пользователям понравилось забавное видео фигуриста. Они оставили огромное количество положительных комментариев под записью. «Живая кукла, как детям повезло!», «Классный папа и девчушки, такое сладкое время — детство!», «Ради массажа папа готов на любой креатив! Как хорошо, Алексей, вокруг любовь и радость!», «Вы прям какой-то нереальный папа. Повезло вашим девочкам», «Девочки счастливы! Папа все стерпит», — писали подписчики Ягудина в комментариях.



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