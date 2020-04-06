В Нью-Йорке задумались о захоронении жертв коронавируса в городских парках

06.04.2020, 20:53, Новости дня

Погибших от коронавируса жителей Нью-Йорка, вероятно, придется «временно хоронить» в городских парках, такую возможность не исключил член законодательного собрания города Марк Левин.

«Скоро мы начнем «временные захоронения». Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд», – приводит РИА «Новости» сообщение Левина в Twitter.

Заявление Левина вызвали бурю в соцсетях. Однако он пояснил, что речь идет лишь о «возможности, к которой готовится город». «Если уровень смертей достаточно снизится, это не будет нужно», – сказал Левин.

Мэр города Билл де Блазио подтвердил, что городу могут понадобиться «временные» места для захоронения, однако парки для этих целей он отказался рассматривать.

«Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего, – прим. ВЗГЛЯД). У нас будут возможности для временных похорон, – больше я ничего не скажу», – сказал де Блазио.

При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не слышал от городских властей о подобных предложениях.

«Я ничего не слышал о том, чтобы город хоронил людей в парках», – сказал Куомо.

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