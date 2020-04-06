 

Ольга Бузова нацарапала на своем автомобиле имя Давида Манукяна

06.04.2020, 20:53, Разное

Ольга Бузова нацарапала на собственном шикарном авто имя любимого Давида Манукяна. Результат выходки можно посмотреть в ее Instagram-аккаунте.
На странице своего профиля в Instagram Ольга Бузова и Давид Манукян придумали батл в Stories, где надо выполнять поручения на камеру. Из-за указаний любимого ей пришлось порезать сумку от знаменитого бренда и даже поесть из миски собаки. Также она была вынуждена опубликовать фотографию с «беременностью», а Давиду Манукяну пришлось удалить собственный аккаунт в Dota, который артист использовал долгие 10 лет.

В итоге, DAVA сказал Ольге Бузовой нацарапать на своем авто имя любимого, но чтобы надпись была хорошо видна. В итоге, вокалистка смогла испортить свой кроссовер синего оттенка ножницами для маникюра, а результаты выходки она опубликовала в Stories.



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