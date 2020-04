Мария Шумакова: “Можно не торопиться с материнством, когда есть ЭКО”

06.04.2020, 20:50, Разное

Популярность пришла к ней вместе с ролью закомплексованной матроны в сериале “Сладкая жизнь”, ради которой Мария Шумакова набрала 15 килограммов. Несмотря на то что актриса никогда не была замужем, образ женщины, переживающей кризис в браке, ей удалось воплотить достоверно. Вскоре выйдут новые сериалы с ее участием: “Пробуждение” и “Русалки” на Первом канале, а также “Небо измеряется милями” на “России 1”. Большие планы и в театре. На 15 апреля намечена премьера спектакля “Бульба. Пир.” Александра Молочникова, на май – “Бесы” Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной. Правда, известный вирус смешал все карты.

Мария, спектакли, видимо, отменят?

Пока даты премьер не попадают в официальные числа карантина, поэтому хочется надеяться, что постановки выйдут и их увидят зрители (UPD от ред. – все спектакли отменены до конца апреля).

Что думаете о всеобщей панике из-за пандемии?

Неизвестное всегда пугает. Потоки противоречивой информации выводят из равновесия. Но паниковать бессмысленно. В такие моменты осознаешь, что не все зависит только от тебя. Понимаю, как это сложно – активному жителю большого города добровольно уйти в самоизоляцию, но, думаю, сейчас это самое верное решение. Вдохновляет пример Италии. В критических обстоятельствах люди сохраняют жизнелюбие. Выходят на балконы, поют песни. Это и есть настоящая сила духа. Во всей этой ситуации возникает ощущение общности. Практически весь мир одновременно столкнулся с серьезной проблемой. И это объединяет.

Как вам удается сохранять спокойствие?

А мне и не удается. (Улыбается.) Сейчас интенсивно занимаюсь с психологом. В 31 год неожиданно для себя почувствовала все прелести переходного возраста. Существовать в старых паттернах поведения я больше не могу, а по-новому еще не научилась. Привычные “хорошо” и “плохо” потеряли свою силу, и я заново задаюсь вопросами “А что мне по-настоящему нравится?”, “А что на меня воздействует благоприятно?”. Ощущение как будто заново учусь ходить, но в этой нестабильности интуитивно чувствую больший ресурс для жизни и творчества. “Мне нравятся квартиры, похожие на гостиницы. Не хочу привязываться к месту”

Почему вы так легко говорите о том, что посещаете психолога?

Еще несколько лет назад это казалось странным. Сейчас большинство моих друзей обращаются за помощью к психологам. На мой взгляд, это прекрасная тенденция – не игнорировать накопившуюся боль и обиды, не выливать их на друзей, а обратиться к специалисту, который действительно может помочь.

Обращаются в основном женщины?

Мужчины тоже. Честно говоря, я считаю, что в России мало людей со здоровой психикой. Причина тому советское воспитание. В послевоенное время главная задача матери была накормить и одеть по погоде. Любили как могли. Наказать ребенка ремнем во многих семьях было нормой. Думаю, в таких реалиях скорее вырастает человек неврастенического склада. Отсюда большое количество разводов, например. Один человек пытается заполнить другим свои пробелы и отработать свои проекции.

Творческим людям особенно важно консультироваться с психологами?

Да, ведь человек с устойчивой психикой не пойдет в артисты. Ну, согласитесь, что это странное желание – выходить на сцену и разрывать себя, выставляя напоказ сотням зрителей. Почти все актеры страдают от эмоциональных качелей. Думаю, отчасти это связано с нездоровым желанием нравиться и быть любимым всеми. Проблема с самооценкой. Трудно просто любить себя, нужно подтверждение любви извне – от публики.

И что же вы делаете в самоизоляции, когда нет поглаживаний извне?

Всегда есть чем заняться. Читать, смотреть хорошее кино, не забывать про физическую нагрузку. Главное – сохранять железную дисциплину. Что касается “поглаживаний извне”, сейчас стараюсь концентрироваться на своих чувствах, а не на одобрении других людей. Правда, не всегда получается. Мария снимает квартиру в центре Москвы, недалеко от Театра на Малой Бронной, к труппе которого недавно присоединилась. Удобное расположение и максимально нейтральный интерьер, “чтобы ничто не отвлекало глаз”, – важные составляющие формулы ее уюта

До этого вы играли в спектаклях, снимались в кино, сериалах, но все это была проектная занятость, а тут репертуарный театр, постоянная работа. Как вам в Театре на Малой Бронной?

Это новый этап в жизни, который удивительным образом совпал с переоценкой ценностей. Я свободолюбива, сперва было непросто подчинить жизнь расписанию в театре. После неудачных попыток пару раз с утра, перед репетицией, я думала, не поменять ли маршрут и не отправиться ли в аэропорт. Сбежать далеко и надолго. На Алтай, например. Но любовь к профессии каждый раз оказывалась сильнее минутной слабости. Первый месяц репетиций у меня было желание полностью изолировать себя от общения вне театра. Мне казалось, что такого рода “монашество” благотворно скажется на моей игре. Я практически перестала общаться с друзьями. В какой-то момент почувствовала себя абсолютно загнанной. Иногда переключаться все-таки нужно. Я плохо представляю, как в такой график можно встроить личную жизнь. Сейчас моя личная жизнь – это Театр на Малой Бронной. Пока репетиции забирают у меня все силы и время.

Расскажите о пьесе “Бульба. Пир.” Александра Молочникова по Гоголю.

Зритель, который ждет хрестоматийную версию “Тараса Бульбы”, будет, мягко говоря, удивлен. История разворачивается в двух совершенно разных плоскостях – современной Европе и казачьей Сечи. Я играю Хелену, дочь европейского политика. Моя героиня борется за вопросы равенства и толерантности и, конечно же, влюбляется в человека из диаметрально другого мира – Андрея Бульбу.

Сейчас много говорят об инклюзивности. Как и о феминизме. Что думаете по этому поводу?

Когда в компании речь заходит о феминизме, мужчины часто недовольно отмахиваются. Но это прекрасно, что пришла пора говорить о таких важных темах. Многие воспринимают феминизм как нечто враждебное, а это движение против очевидной жестокости и несправедливости. Зачастую русская женщина воспринимается как сексуальный объект. Веками задача женщины была только выйти замуж – наши современницы явно способны на большее. Многим с детства навязывают определенную модель поведения, вдалбливают, что надо быть красивой, делают замечания вроде “Ты же девочка!”. Это давит и мешает проявлять свою индивидуальность.

А еще мужчинам платят больше. В октябре 2017 года соотношение средней заработной платы между женщинами и мужчинами в России составило 71,7% (это 32,6 тысячи против 45,5 тысячи рублей). Вы сталкивались с такого рода несправедливостью?

Нет. Но в фильмах и спектаклях больше мужских персонажей, они чаще всего сюжето­образующие. Недавно мой коллега пошутил, рассказал сексистский анекдот, а я растерялась. Хотя стоило ему сказать, что при мне такие вещи говорить не надо. Я заметила, что в женском коллективе я более остроумна, у меня отключается желание нравиться и мозг лучше работает. Надо признать, что мужчины и женщины разные. Мы более чувствительные и интуитивные натуры, можем быть многофункциональными, делать несколько дел одновременно. “Звезда – это Мария Каллас, а я просто занимаюсь своей профессией, порой успешно, порой не очень” Стать актрисой Мария решила… в шесть лет. Окончив школу, она перебралась из Новосибирска в Москву, где с первого раза поступила в “Щепку”. Театральное училище окончила с красным дипломом

Большое количество женщин не думают о семье, потому что они увлечены гонкой за успехом.

Да, есть ощущение, что люди зациклены на сравнении своих достижений с успехами других. У меня есть приятельница, которая не работает, но воспитывает ребенка. Ей нравится заниматься домом и проводить время с годовалым сыном, но она периодически рефлексирует на эту тему. Ей кажется, что этого недостаточно. Как будто это неприлично – быть просто мамой.

Вы смогли бы отдать все время семье?

Нет. Важно прислушиваться к желаниям своей души. Правда, погоня за желаниями своего эго часто приводит к карьерным взлетам, но порой – к пустоте и перегоранию. Иногда кажется, что участвуешь в гонке за чем-то иллюзорным, а счастье кроется в простых вещах. Instagram эту внутреннюю гонку лишь подогревает. Признаться, я сама порой в желании получить побольше лайков и лестных комментариев выставляю максимально комплиментарные фото, да еще и с красивым фильтром.

Какого мужчину вы видите рядом с собой?

Многие годы я создавала свое идеальное представление о мужчине, которое вряд ли имеет что-то общее с реальностью. Понимаю, что довольно часто в отношениях я хотела быть идеальной женщиной. Это желание иногда было сильнее моих истинных потребностей. Мне хочется научиться честно говорить о своих чувствах. Сейчас для меня важно, чтобы мужчина прежде всего видел мою суть. Но пока я сама в активном поиске себя, думаю, вряд ли готова к отношениям.

Вы чувствуете давление со стороны общества? Некоторые девушки уже после 30 замораживают яйцеклетки, а вы?

Если честно, я не испытываю на себе этого давления. Мои ровесницы не спешат становиться матерями. Современная женщина не так ограничена рамками времени, так что можно не торопиться с материнством, когда есть ЭКО.

Что делает вас счастливой?

Теплое человеческое общение с друзьями, без желания самоутверждаться и нравиться. Люблю природу, даже серое небо люблю. Очень нравится просто гулять.

А профессия?

Когда что-то не получается, она меня уничтожает, а когда получается – заряжает, дарит удовольствие. Я долго придерживалась теории позитивного мышления, увлекалась аффирмациями, мантрами. А сейчас меня все это пугает. В США, стране позитивного мышления, многие люди ежедневно принимают антидепрессанты, а это значит, что подход не работает. Более того, позитивное мышление опасно – можно потерять себя. Понятно, что никому не хочется страдать, но сложные моменты бывают, и надо уметь их проживать, а не прятать эмоции за улыбкой. Нашему поколению повезло, мы не видели настоящих лишений, мы нежные, поэтому и боимся боли, а хочется быть смелыми.

Стиль: Мария Колосова, Продюсер: Ольга Закатова, макияж: Анна Меркушева/Make up for ever, прическа: Денис Терешков/Leonid Romanov Hair