В Киеве скончался 72-летний сотрудник “Укроборонпрома”, заболевший COVID-19

06.04.2020, 20:48, Новости дня

В одной из столичных больниц скончался работник одного из киевских предприятий “Укроборонпрома”, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Мустафа Найем в Facebook.

“Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги”, – написал он.

По словам Найема, это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава “Укроборонпрома”.

“В общем для наших предприятий коронавирус – особенно большой вызов, почти четверть наших сотрудников находятся в зоне повышенного риска, а это почти 17 тыс. сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий”, – отметил он.

#ХронікиУкроборонпрому. Наша перша втрата. В одній з столичних лікарень помер працівник одного з наших київських… Posted by Mustafa Nayyem on Esmaspäev, 6. aprill 2020

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них более 271 тыс. выздоровели, более 70,7 тыс. умерли.