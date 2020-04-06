Украина раскритиковала призыв крымчан в российскую армию

06.04.2020, 20:48, Новости дня

Представительство украинского президента в Автономной Республике Крым назвало «системным военным преступлением» призыв жителей полуострова на службу в российскую армию.

В Киеве считают, что призыв жителей Крыма в ряды вооруженных сил РФ якобы нарушает статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а «перемещение граждан Украины с оккупированной территории (так в Киеве называют воссоединившийся с Россией Крым – прим. ВЗГЛЯД) на территорию РФ» – статью 49, передает УНИАН.

На этом фоне украинская прокуратура и правозащитники направили в Международный уголовный суд сообщение о якобы «военных преступлениях РФ в Крыму», в том числе о якобы принудительном призыве в ряды вооруженных сил. При этом в Киеве призвали крымчан, которые «не хотят идти в армию РФ получить уголовный срок за уклонение».

Кроме того, в ведомстве выразили мнение, что «призыв проходит во время пандемии, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей».

Между тем, в конце марта министр обороны Сергей Шойгу приказал не отправлять призывников в войска ранее 20 мая в связи с распространением коронавируса.

В конце марта министр обороны Сергей Шойгу приказал не отправлять призывников в войска ранее 20 мая в связи с распространением коронавируса.