В Европейской бизнес-ассоциации призвали назначить главу Минэнерго Украины

06.04.2020, 20:48, Новости дня

Украине необходимо урегулировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе Украины, заявили в Европейской бизнес-ассоциации. Вопрос энергетической безопасности является стратегически важным для каждой страны, а в условиях чрезвычайной ситуации – приравнивается к одной из жизненно необходимых функций для обеспечения бесперебойной деятельности бизнеса и жизнедеятельности граждан, отмечается в сообщении на сайте организации.

По данным экспертов, глобальный экономический спад уже привел к негативным процессам в энергетических сферах стран мира, в том числе из-за уменьшения потребления энергоносителей. В украинской же энергетике еще до пандемии COVID-19 уже были зафиксированы явления, которые требуют конструктивного вмешательства. В ЕВА перечислили такие факторы:

незавершенная реформа рынка электроэнергии и отсутствие мероприятий по продлению ее имплементации;

импорт электроэнергии из стран, которые не являются участниками ENTSO-Е, что ставит под угрозу взятые на себя обязательства по интеграции Украины в ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии);

принудительная остановка энергоблоков ТЭС / ТЭЦ, угрожает стабильной работе ТЭС / ТЭЦ и значительно снижает объем потребления угля. Это уже привело к выводу в простой некоторых шахт, в то время как государство продолжает дотировать 33 государственные шахты; экономическая нестабильность и рекордно низкие цены на природный газ заставляют газодобывающие компании сокращать программы бурения и сворачивать инвестиционные программы;

кризис урегулирования ситуации относительно пересмотра “зеленого тарифа”;

не указаны стимулы для разработки нетрадиционных залежей углеводородов (предусмотренные Планом мероприятий выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли); отсутствие утверждения КМУ годовых квот поддержки “зеленых аукционов”;

финансовый дисбаланс ГП “Гарантированный покупатель” и отсутствие своевременных выплат по “зеленому тарифу”;

риски системных ограничений генерации из ВИЭ без регуляторно предусмотренной компенсации за такие технические ограничения и другие.

В ЕВА подчеркнули, что даже в этих условиях энергетический сектор полноценно обеспечивает для населения и организаций бесперебойное снабжение энергоносителями, в том числе с учетом чрезвычайной ситуации.

“Речь идет об ограничениях по применению штрафных и иных санкций к физическим лицам и субъектам хозяйствования, а также о запрете прекращения / приостановления предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их оплаты не в полном объеме или неоплаты. Хотя это уже привело к стремительному снижению поступлений денежных средств поставщиков за потребленную электроэнергию и газ. Так, операторы ГРС (газопраспределительных сетей. – “ГОРДОН”) в марте уже недополучили 30% плановой тарифной выручки. Поэтому, по мнению бизнеса, должны быть приняты зеркальные решения о не применении санкций к поставщикам энергоресурсов (электроэнергии и газа) и операторам газораспределительных сетей за невыполнение своих обязательств и перед собственными контрагентами в условиях карантина”, – подчеркивается в сообщении.

Эксперты организации обратили внимание, что в Украине до сих пор не назначен профильный министр, “который должен быть ответственным за все принятые решения по обеспечению бесперебойной работы топливно-энергетического сектора в условиях чрезвычайной ситуации, решить “довирусные” проблемы отрасли и представить план действий по дальнейшим мерам выхода энергетического сектора из упадка”.

“Компании-члены Энергетического комитета Ассоциации отмечают, что отсутствие главы отрасли уже привело к усилению и без того кризисной ситуации в энергетике и обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, способного вывести отрасль из опасной ситуации”, – подытожили авторы обращения.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

Член профильного комитета ВР Алексей Кучеренко утверждал, что правка нардепа от “Слуги народа”, председателя энергетического комитета Андрея Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. “Українські новини” 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК “Укрэнерго” 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания “Юнайтед Энерджи”.

За первую половину декабря “Энергоатом” произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа Андрея Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.