Иранский депутат заявил, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Украина потребовала от Ирана объяснений

06.04.2020, 20:48, Новости дня

Посольство Украины в Тегеране направило в министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием разъяснить официальную позицию властей в связи с высказываниями депутата Меджлиса Ирана Хассана Нарузи – накануне он заявил, что решение сбить самолет “Международных авиалиний Украины” в январе 2020 года было правильным.

“Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Ирана, поэтому наше посольство в Тегеране срочно направило министерству иностранных дел Ирана с требованием предоставить разъяснения”, – заявила “Укринформу” спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она добавила, что Украина призывает Иран придерживаться своих международно-правовых обязательств и обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств крушения самолета МАУ.

Хассан Норузи 5 апреля в интервью иранской газете Hamdeli заявил, что военные, сбившие самолет, “хорошо справились со своей задачей”. Он утверждал, что траектория полета украинского самолета была “подозрительной”, и высказал теорию, что бортом управляли американцы, которые с его помощью хотели атаковать некие цели в Иране.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета “земля – воздух”. Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты “Тор-М1” класса “земля – воздух” были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Телеканал “1+1” 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.