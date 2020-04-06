В Москве умерли два пациента с коронавирусом

06.04.2020, 20:42, Новости дня

В Москве умерли еще два человека, у которых было подтверждено наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в Москве.

Возраст пациентов — 67 лет и 72 года. Кроме коронавируса у них были двусторонняя пневмония и другие заболевания, в числе которых хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

В РФ на 6 апреля зарегистрированы 6343 носителя коронавируса. Ранее стало известно, что в стране разработали схему, которая поможет лечить тяжелые случаи заболевания.