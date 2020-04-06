 

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

06.04.2020, 20:42, Новости дня

В Москве умерли еще два человека, у которых было подтверждено наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в Москве.

Возраст пациентов — 67 лет и 72 года. Кроме коронавируса у них были двусторонняя пневмония и другие заболевания, в числе которых хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

В РФ на 6 апреля зарегистрированы 6343 носителя коронавируса. Ранее стало известно, что в стране разработали схему, которая поможет лечить тяжелые случаи заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / “Я не буду в день Революции достоинства разговаривать с Шарием”. Ирина Геращенко покинула телеэфир после включения блогера. Видео

05.02 / Армия Сирии установила контроль над селением с наблюдательным постом Турции

03.02 / Торговая сделка США и Китая оказалась под угрозой из-за коронавируса

10.02 / Во Львове горело студенческое общежитие, один человек госпитализирован с отравлением угарным газом

13.02 / “Путин. 20 лет”: опубликована последняя часть архивных фото президента России

12.03 / Власти Китая заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса

15.03 / Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия авиасообщения

07.03 / В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа

15.03 / Инсайдеры: футбольный Евро-2020 могут перенести на декабрь

12.02 / В Киеве назвали условия встречи Путина и Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска