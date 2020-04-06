Бизнес подставил плечо: российские предприниматели включились в борьбу с эпидемией

06.04.2020, 20:42, Новости дня

Как защитить врачей в условиях пандемии коронавируса COVID-19, а также помочь гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за вспышки болезни? Об этом шла речь на совещании, которое премьер Михаил Мишустин провел в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы. В разговоре приняли участие спикер Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

"Сегодня для нас крайне важно обсудить вопросы, которые нам адресуют жители нашей страны, люди, столкнувшиеся с проблемами в связи с коронавирусной инфекцией. Конечно, вот такой прямой диалог крайне полезен, потому что депутаты работают не только в комитетах, но и находятся в регионах, вcтречаются с людьми. У нас постоянная прямая связь", — рассказал Вячеслав Володин.

"Особая забота сегодня должна быть проявлена насчет медиков, врачей и всего, что связано с их защитой. Я вчера провел беседу с 27 регионами, во многих эта проблема стоит очень остро. Я хочу, чтобы мы все максимально сделали для поддержки тех, кто сегодня борется на передовой с этой болезнью", — отметил Геннадий Зюганов.

Холдинг USM Алишера Усманова направит два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на нужды оперативного штаба по противодействию распространения инфекции. Аналогичные пожертвования делают и другие крупные российские бизнесмены. На что в первую очередь пойдет такая помощь?

В основном ресурсы идут по трем направлениям. В их числе поддержка врачей и медицинского персонала, оснащение больниц и помощь малому бизнесу. Два миллиарда рублей от холдинга Алишера Усманова будут использованы на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку тех, кто лечит пострадавших от коронавируса. Холдинг уже помогает оперативному штабу в закупках, доставке средств защиты и другого инвентаря.

"Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут нашим вкладом в огромную работу, проводимую руководством страны, медицинскими учреждениями и всеми причастными службами для скорейшей победы над вирусом. Уверен, вместе мы пройдем через эти испытания", — сообщил основатель USM Алишер Усманов.

Миллиардер Олег Дерипаска выделил деньги на строительство трех инфекционных клиник в Иркутской области, а именно в Братске, Тайшете и Шелехове. Бизнесмен также подарит региону три реанимобиля.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги перечислили 50 миллионов рублей Боткинской больнице Санкт-Петербурга — там лечат от коронавируса жителей города и области.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана направит миллиард рублей (это годовая чистая прибыль их инвестподразделения) оперативному штабу по борьбе с вирусом.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин выделил один миллиард рублей для поддержки фондов, которые помогают социально незащищенным гражданам. Некоммерческие организации смогут получить до одного миллиона рублей и использовать их для сохранения штата и перехода на новые форматы работы.

"Эти деньги можно потратить на приобретение оборудования, на развитие онлайн-технологий, на приглашение дополнительных специалистов. Второй конкурс, который стартовал 31 марта с бюджетом в пятьсот миллионов рублей, это конкурс, который мы предлагаем тем, кто оказывает поддержку социально незащищенным людям, бездомным, людям со специфическими нуждами, ограниченными возможностями", — рассказала председатель совета Благотворительного фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова.

Свой вклад в борьбу вносят не только участники списка Forbes, но и крупные IT-компании, даже небольшие предприятия. И эта помощь немалая. Например, Mail.ru Group направит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Помимо финансовой помощи, платформы "ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут компаниям с рекламой и продвижением.

Более полутора миллиардов рублей планирует выделить "Яндекс" на поддержку курьеров и водителей, а также на оплату поездок и доставок, которые необходимы для работы медицинских и социальных служб.

Некоторые кафе и рестораны решили не останавливать работу, несмотря на отсутствия клиентов. Их кухни снабжают горячими обедами врачей, сотрудников скорой помощи — тех, кто сегодня на переднем крае борьбы с общей угрозой.