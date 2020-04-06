Мнение: Переезд в лес, отказ от штанов и чихание на стариков

06.04.2020, 20:39, Разное

1. Многие пытаются спасаться от коронавируса на дачах. Некоторые пошли ещё дальше, спрятавшись от эпидемии в дремучих лесных дубравах. Пока что вирусотуризм распространяется на тёплом юге России — вполне объяснимый феномен, если учесть, что в большинстве регионов России в апреле ещё холодно:

https://lenta.ru/news/2020/04/01/v_les/

Жители Сочи начали переезжать в лес с палатками из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, люди пытаются спастись от инфекции на территории Кавказского биосферного заповедника, приезжая туда целыми семьями с палатками, спальниками, одеждой и запасами продуктов.

Однако в администрации заповедника заверили, что переждать пандемию на природе у россиян не получится: на территории постоянно проводятся рейды инспекторов и сотрудников участковых лесничеств, которые ежедневно выявляют нарушителей и отправляют их проводить карантин дома.

Так, в конце марта госинспекторы обнаружили возле купели группу из шести человек, разбивших палатки и собравшихся разжечь костер. Туристы объяснили свой поступок желанием уехать подальше из города и пожить в окружении дикой природы, обезопасив себя от заражения коронавирусом. Они прошли на территорию, когда все маршруты уже были закрыты для прогулок, и разбили свои палатки в неположенном месте.

После этого из парка вывели еще несколько туристов, многие из которых были настолько пьяны, что даже не понимали, где находятся.

Сейчас, в XXI веке, идея покинуть город кажется не очень умной. Во-первых, оказать медицинскую помощь заболевшим так будет сложнее. Во-вторых, контролировать выполнение режима самоизоляции в малонаселённых местах непросто. В-третьих, уезжающие из городов дачники могут разнести заразу по сельской местности, при сильном «везении» заразив ещё и животных.

В Норвегии, например, ещё в середине марта не рекомендовали людям уезжать на дачи и потребовали от уехавших вернуться:

https://ria.ru/20200315/1568629842.html

В России пока ситуация не настолько серьёзная, но если распространение эпидемии за пределами городов ускорится, то дело может дойти и до запрета дач.

2. Народ постепенно дичает в карантине. Некоторые начали уже отказываться от штанов:

https://lenta.ru/news/2020/04/01/down/

Удаленная работа и самоизоляция, на которую многим пришлось перейти из-за пандемии коронавируса, изменила предпочтения покупателей в одежде. Многие люди находятся дома, из-за чего начинают постепенно отказываться от приобретения штанов, сообщает Globalnews.

Например, в торговой сети Walmart зафиксировали рост продаж «верхов» и падение — «низов». Представители компании полагают, что такая тенденция будет сохраняться до тех пор пока люди не привыкнут к новому образу жизни. Чаще всего покупают толстовки и пижамы, которые идеально подходят для работы на дому.

Вероятно, модные дома сейчас вовсю работают над «коронавирусными коллекциями», которые будут состоять из пижамы и прочей домашней одежды.

3. «Их нравы». Шведские подростки устроили «коронавирусный челлендж», суть которого состоит в том, чтобы кашлять, чихать и плевать на пожилых людей:

https://www.zerohedge.com/health/authorities-blast-swedish-teens-over-deliberately-coughing-elderly-virus-challenge

Напомню, Швеция решила бороться с коронавирусом традиционным способом Капитана Швеция: расслабиться и получить удовольствие. Несмотря на значительно количество заболевших, карантин шведы решили не вводить.