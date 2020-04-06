 

Николай Цискаридзе довел до слез Марию Порошину на открытии нового сезона «Танцы со звездами»

06.04.2020, 20:30, Разное

В новом сезоне «Танцы со звездами» Николай Цискаридзе заставил плакать Марию Порошину. Артистка танцевала вальс с хореографом Евгением Раевым.
После долгой паузы «Танцы со звездами» вновь вышли в эфир. На их открытии Мария Порошина не смогла сдержать эмоций. Она признается, что вальс с Евгением Раевым разбудил в ней искренние чувства. Также актриса отметила, что решила танцевать ради своих детей и очень для этого старается.

В процессе выставления оценок Николай Цискаридзе сказал, что говорить беспристрастно о выступлении не может, из-за чего Мария Порошина заплакала. Балерун заявил, что мать актрисы хорошо танцевала в Большом театре, а в прошедшем году скончалась. Он знает, что кинозвезда нелегко переживает потерю, поэтому высоко оценил старания ее дочери.

Мария Порошина чувства не скрывала, ведь утрата матери беспокоит ее и сейчас. В результате танец актрисы получил оценку в 30 баллов.



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