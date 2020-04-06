УАЗ возобновит сборку автомобилей в середине апреля

06.04.2020, 20:30, Новости дня

Ульяновский автомобильный завод, входящий в группу «Соллерс», возобновит производство автомобилей с 13 апреля, сообщил официальный представитель группы.

«7 апреля УАЗ приступает к поэтапному запуску производства. Сборка автомобилей возобновится в следующий понедельник, 13 апреля», – отметил он. – Согласно распоряжению правительства Ульяновской области, в работе будет задействовано не более 25% общей численности персонала, инженерно-технический состав и офисные сотрудники продолжат работать удаленно», передает ТАСС.

При этом представители автоконцерна подчеркнули, что обеспечение безопасности работников и выполнение государственного заказа на изготовление автомобилей скорой помощи – приоритет компании в условиях непростой ситуации с распространением коронавируса в России.

«На предприятии закуплены маски и дезинфицирующие средства», – уточнили в УАЗе.

Отметим, ранее «АвтоВАЗ» также попросил разрешения возобновить работу.

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