 

УАЗ возобновит сборку автомобилей в середине апреля

06.04.2020, 20:30, Новости дня

Ульяновский автомобильный завод, входящий в группу «Соллерс», возобновит производство автомобилей с 13 апреля, сообщил официальный представитель группы.

«7 апреля УАЗ приступает к поэтапному запуску производства. Сборка автомобилей возобновится в следующий понедельник, 13 апреля», – отметил он. – Согласно распоряжению правительства Ульяновской области, в работе будет задействовано не более 25% общей численности персонала, инженерно-технический состав и офисные сотрудники продолжат работать удаленно», передает ТАСС.

При этом представители автоконцерна подчеркнули, что обеспечение безопасности работников и выполнение государственного заказа на изготовление автомобилей скорой помощи – приоритет компании в условиях непростой ситуации с распространением коронавируса в России.

«На предприятии закуплены маски и дезинфицирующие средства», – уточнили в УАЗе.

Отметим, ранее «АвтоВАЗ» также попросил разрешения возобновить работу.

Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / На голосовании по Конституции создадут дополнительные участки на рабочих местах

05.02 / Бесплатный скрининг на 6 видов рака можно пройти в феврале в Москве

18.03 / Захарова исключила возможность нарушения стабильности в Крыму

12.02 / МИД РФ: Анкара не выполняет сочинские договоренности по Сирии

06.04 / В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились четыре человека – Кличко

24.02 / Школьники вручили ветеранам сотни поздравительных писем в День защитника Отечества

23.03 / Химическую атаку устроили на конференции «Справедливой России» в Самаре

15.03 / В Испании введены ограничения на перемещение граждан по стране

19.02 / В России подсчитали полноприводные автомобили

13.02 / Спорткар Porsche 914 может стать самым недорогим автомобилем бренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска