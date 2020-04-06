 

Елена Воробей рассказала, как спасла дочь Софию от возможной инвалидности

06.04.2020, 20:30, Разное

Отечественная артистка разговорного жанра, юморист и пародист Елена Воробей рассказала, как спасла дочь Софию от возможной инвалидности. Знаменитость призналась, что была очень рада «перелистнуть» морально непростую для её семьи страницу.
По словам Елены Воробей, у Софии диагностировали сколиоз 3-й степени, что в будущем могло грозить девочке инвалидностью. Артистка видела в этом вину медиков и боролась за сохранение здоровья дочери. В 2018 году Софии сделали операцию в одной из немецких клиник. Дата её проведения совпала с 70-летним юбилеем отца Воробей. Вся семья с нетерпением ожидала положительного исхода, а потом все плакали от счастья, что серьёзных проблем всё же удалось избежать.

Дочь Елены Воробей рассказала, что в ходе оперативного вмешательства ей вживляли в позвоночник два десятка шурупов из титана. В процессе реабилитации девочке приходилось буквально заново учиться ходить, однако всё закончилось благополучно благодаря заботе и поддержке дружной семьи, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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