СМИ: У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус

06.04.2020, 20:30, Новости дня

Певица Надежда Бабкина госпитализирована с пневмонией, тест на коронавирус показал положительный результат, сообщают СМИ.

Как информирует издание «Стархит» со ссылкой на Telegram-канал Mash, самочувствие певицы ухудшилось еще 1 апреля. Близкие Бабкиной вызвали врачей, у певицы взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным.

В каком состоянии Бабкина сейчас, не сообщается. Недавно певица отметила 70-летие, на празднике по случаю юбилея присутствовали многие знаменитости.

Напомним, в конце марта певец Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. Сегодня Лещенко был выписан с отрицательным результатом теста на COVID-19.