Новый смартфон LG Chocolate представят 15 мая

06.04.2020, 20:30, Разное

Еще несколько месяцев назад инсайдеры сообщили, что в LG планируют отказаться от серии смартфонов G Series, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Предполагалось, что бренд в скором времени представит новый девайс. Накануне, в Сети наконец-то появились первые сведения о новинке и дата анонса – 15 мая.

Речь идёт об аппарате, который будет выпускаться под маркой Chocolate. Таким образом, данная серия после почти 10-летнего перерыва будет возрождена – они станут альтернативой для G Series. Что касается презентации LG Chocolate, она намечена на середину следующего месяца: по информации инсайдеров, смартфон обзаведется «изысканным» дизайном и совершенно новым процессором. Возможно, аппаратной основой девайса станет 8-ядерный Snapdragon 765G, также ожидается появление графического ускорителя Adreno 620 и модема X52 5G.

Размер экрана будет варьироваться в пределах 6,7-6,9 дюймов, а емкость аккумулятора составит около 4 тысяч мАч. Новинка обойдется покупателям примерно в 800 долларов.