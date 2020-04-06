Мнение: Суд разрешил выгуливать собак в парках?
06.04.2020, 20:25, Разное
Пресненский суд Москвы оштрафовал москвича Иисуса Воробьева, задержанного во время выгула собаки. На 1000 рублей. Но не за выгул собаки на Патриарших прудах. И не за нарушение режима сомоизоляции. А за неповиновение сотрудникам полиции.
Заседание в Пресненском суде прошло в закрытом режиме. Стороны участвовали в нем по видеоконференцсвязи.
Можно сказать, что суд выкрутился. Наказал собачника. Но не за то, что тот, реализуя свое конституционное право, гулял с собакой. И не за то, что гулял там, где гулять вроде бы запрещено, но этот запрет противоречит Конституции, поскольку обстановка в Москве не катастрофическая, все спокойно, режим ЧП в связи с распространением коронавируса не введен….
Я правильно понял, что гулять с собакой на Патриарших и других условно «закрытых» парках можно? Нельзя только хамить полиции?
Источник: Ирек Муртазин
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