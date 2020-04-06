 

Мнение: Третьяковская галерея выложила фотографии своих выставок

06.04.2020, 20:10, Разное

На платформе «Яндекс.Коллекции» ГТГ выкладывает съемки выставок последних лет. На сегодняшний день можно увидеть почти 60 экспозиций, каждая из которых представлена различным количеством кадров: некоторые всего десятком фотографий, другие почти сотней. Среди них — как интерьерные съемки, так и крупные фото отдельных экспонатов в рамах (но не цифровые репродукции).

https://yandex.ru/collections/user/company%40gosudarstvennaia-tretiakovskaia-galereia/

Источник: Шакко



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