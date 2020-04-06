 

Чтобы не заразить беженцев, Турция сведёт свои передвижения в Сирии к минимуму

06.04.2020, 20:18, Новости дня

Турецкие власти опасаются, что если в Сирии распространится эпидемия при отсутствии больниц и переполненности лагерей беженцев, то она будет иметь катастрофические последствия. Поэтому там решили свести к минимуму передвижения турецких военных по подконтрольному им району Идлиба, пишет Al Jazeera.


Reuters

Турецкие власти заявили, что сведут к минимуму передвижения своих войск в соседней Сирии, чтобы не допустить распространения эпидемии, пишет Al Jazeera. На данный момент число жертв от коронавируса в Турции достигло 574 человек, а число заражённых — 27 тыс. человек. Причём в последние недели эта динамика носила резко растущий характер.

Турция таким образом занимает 9-ю строчку в списке наибольшего распространения пандемии. Там запрещены собрания людей, закрыты границы и остановлена работа предприятий. Оставаться дома предписано большинству людей младше 20 лет и старше 65. Также в общественных местах, в магазинах и на работе все должны носить маски. Закрыты школы, остановлены международные полёты, запрещены массовые молитвы и собрания.

Теперь же турецкие военные в Сирии смогут передвигаться лишь по позволению главнокомандующего армии. Турция выступает в поддержку сирийских повстанцев на северо-востоке страны в регионе Идлиба. Бои там утихли после того, как Анкаре удалось договориться с Москвой о прекращении огня.

В регионе около миллиона человек стали вынужденными переселенцами из-за конфликта, и доктора опасаются худшего, если там разыграется эпидемия коронавируса, притом что больницы в руинах, а лагеря переполнены беженцами.

Министерство обороны Турции заявило, что в эти зоны были отправлены доктора, которые должны научить местных работников справляться с острыми респираторными заболеваниями, пишет Al Jazeera.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода

05.02 / В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула погиб человек

26.02 / “Новый канал” судится с СБУ из-за “невъездной” российской актрисы Варнавы

20.02 / Армия Сирии отбилась от нападения оппозиции в Идлибе

27.03 / Песков заявил о несоответствии опроса по «обнулению» президентских сроков имеющейся в Кремле социологии

06.04 / Independent – «ещё многое предстоит пережить» — Елизавета II призвала британцев к единству и решимости на фоне пандемии

07.03 / На лайнере Grand Princess в Калифорнии у 21 человека обнаружили коронавирус

20.02 / Собчак оценила политические амбиции Шнурова

19.03 / Срочника Шамсутдинова вернули из Москвы в Читу

18.02 / Junge Welt – «окончательное поражение» — Литва так и не смогла добиться компенсации от «Газпрома»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска