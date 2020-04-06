 

В ООН не нашли доказательств причастности Дамаска к удару по больницам в Идлибе

06.04.2020, 20:16, Новости дня

Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе, в результате которых могли пострадать гражданские объекты, не обнаружила доказательств причастности Сирии к военным ударам по больницам в Идлибе, подконтрольным ООН, говорится в резюме доклада комиссии.

«Учитывая доступную информацию по этому поводу, комиссия выявила, что с высокой долей вероятности удары были нанесены правительством Сирии или ее союзниками. Тем не менее, имеющиеся доказательства оказались недостаточными для комиссии, чтобы прийти к окончательному выводу и возложить ответственность на какое-то конкретное лицо или организацию», – цитирует ТАСС  документ.

Такие же выводы сделаны еще по еще пяти инцидентам с нанесением ущерба объектам, подконтрольным ООН. В отношении еще одного инцидента с атакой на лагерь беженцев вина, как установила комиссия,  «с высокой долей вероятности» ложится на террористов.

Данные доклада переданы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который издал ряд рекомендаций Управлению по координации гуманитарной деятельности по дальнейшей работе в Сирии.

«Для нас цель этого доклада была в том, чтобы посмотреть крайне внимательно на некоторые внутренние процессы, это внутренний инструмент», – отметил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он также добавил, что у комиссии «не было доступа непосредственно к местам ударов».



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