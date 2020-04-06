Ученые раскрыли новый способ заражения коронавирусом

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06.04.2020, 20:10, Разное

Специалисты из Калифорнийского университета и Школы медицины Икана в Нью-Йорке исследовали аэроизоляцию COVID-19, то есть превращение вируса в мелкие частицы, способные переноситься по воздуху. Чем громче человек разговаривает, тем больше выделяет аэрозольной пыли изо рта.

Некоторых людей американские ученые назвали “аэрозольными суперраспространителями”. В процессе разговора от них исходит больше частиц, и причины этого неизвестны. После десяти минут беседы с такими людьми можно заразиться, предупредили ученые.

Подхватить COVID-19 можно и через дыхание собеседника, отметил американский биолог Харви Файнберг. Активность коронавируса зависит от нескольких факторов, в том числе от объема циркулирующего воздуха. Иными словами, в закрытом помещении без нормальной вентиляции риск инфицирования увеличивается.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели один миллион и 113 тысяч человек. Выздоровели около 240 тысяч. В Соединенных Штатах выявлено более 300 тысяч случаев заражения, эпицентром COVID-19 стали несколько районов Нью-Йорка.

В России коронавирусом больны 5389 человек, из них 3893 – в Москве. В большинстве регионов введен режим всеобщей изоляции. Кроме того, субъекты Федерации начали устанавливать обязательный двухнедельный карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

В столице 5 апреля указом мэра Сергея Собянина возобновили работу салоны красоты, косметические центры и массажные салоны, имеющие медицинскую лицензию. По-прежнему открыты магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки и зоомагазины.



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