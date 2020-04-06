Растительная пища снижает риск развития онкологии молочной железы

06.04.2020, 20:09, Разное

Между вероятным развитием онкологии молочной железы и питанием была установлена взаимосвязь в результате общего анализа 20 исследований. Эксперты пришли к выводу, что снижающим фактором является диета со значительным присутствием в ней растительных волокон.

Ученые из Harvard University и University of Toronto отобрали работы, опубликованные до июля 2019 года, для установления связи между данным видом онкологии и общим потреблением растительных волокон, а также их разбивкой на растворимые и нерастворимые. В свою очередь общее количество клетчатки рассматривалось в питании женщин, находящихся в возрасте до и после наступления менопаузы.

Представитель Гарварда доктор Фарвид подчеркнула, что «модифицируемая диета может влиять на риск возникновения рака молочной железы», снижая его на 8%. Тем самым были подтверждены руководящие принципы питания, рекомендованные Американским онкологическим обществом, в которых подчеркивается необходимость отдавать предпочтение овощам, фруктам и продуктам из цельного зерна.

Для утверждения прямой связи между потреблением клетчатки и раком молочной железы, считают ученые, необходимо проведение рандомизированного клинического исследования, которое признано «золотым стандартом» подобных испытаний.