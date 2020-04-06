 

Роскосмос запустил спутники по мониторингу строительства инфекционных центров Минобороны

06.04.2020, 20:09, Разное

Представители госкорпорации «Роскосмос» намерены следить за строительством инфекционных центров, возводящихся для больных коронавирусом. Напомним, что работы ведутся силами Минобороны РФ.
На данный момент известно, что такие медицинские учреждения будут открыты в Волгограде, Уссурийске и Нижнем Новгороде. Соответствующие изображения были сделаны и изучены оператором российского космического средства дистанционного зондирования Земли, отметили в компании.

Стоит отметить, что строительство 16 инфекционных центров должно обойтись почти в 9 миллиардов рублей. В недавнем заявлении глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу уточнил, что учреждения должны быть построены до середины следующего месяца, а их общая вместимость может составить свыше 1,6 тысячи мест.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Xiaomi Mi 10 Pro может подняться в рейтинге DxOMark благодаря новой прошивке

19.03 / Мнение: Дурной пример

20.03 / Опубликованы параметры и снимок обновленного гибридного Nissan Qashqai

10.02 / Мнение: Мастер-класс для бизнесменов Ямала…

24.02 / Мнение: Мученики из Триполи

04.02 / Ученые рассказали о столкновениях тигровых акул и кораблей в результате «морских ДТП»

05.03 / Алисия Викандер, Леа Сейду, Люпита Нионго и другие гости модного шоу Louis Vuitton

06.02 / “У принца новая работа”: в сети шутят над серией видеороликов с участием Гарри и Меган Маркл

06.03 / Мнение: Достояние республики

05.04 / Польские специалисты разработали препарат, замедляющий заражение коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска