Роскосмос запустил спутники по мониторингу строительства инфекционных центров Минобороны

06.04.2020, 20:09, Разное

Представители госкорпорации «Роскосмос» намерены следить за строительством инфекционных центров, возводящихся для больных коронавирусом. Напомним, что работы ведутся силами Минобороны РФ.

На данный момент известно, что такие медицинские учреждения будут открыты в Волгограде, Уссурийске и Нижнем Новгороде. Соответствующие изображения были сделаны и изучены оператором российского космического средства дистанционного зондирования Земли, отметили в компании.

Стоит отметить, что строительство 16 инфекционных центров должно обойтись почти в 9 миллиардов рублей. В недавнем заявлении глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу уточнил, что учреждения должны быть построены до середины следующего месяца, а их общая вместимость может составить свыше 1,6 тысячи мест.