 

Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса

06.04.2020, 20:09, Разное

Скончался Джей Бенедикт в возрасте 68 лет, его смерть наступила из-за осложнений, возникших на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Информацию опубликовали на сайте американского актера.
В некрологе объявили, что Джей Бенедикт заразился коронавирусом. Позднее у него возникли осложнения, которые стали причиной летального исхода. Многие медики утверждают, что в группе риска находятся мужчины, перешагнувшие 50-летний рубеж.

Напомним, что знаменитый актер Джей Бенедикт играл в таких кинофильмах, как «Чужие» и «Темный рыцарь: Возрождение». На его счету больше 120 сериалов и кинолент.



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