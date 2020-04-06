 

ВОЗ призвала сократить использование медицинских масок

06.04.2020, 20:08, Новости дня

Чрезмерное и неправильное использование защитных масок населением в условиях пандемии не только не принесет пользы, но и может привести к их нехватке для тех, кто в них действительно нуждается. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Маски надо носить безопасно и надлежащим образом», – сказал он и добавил, что ВОЗ рекомендует надевать маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. – Мы обеспокоены тем, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются», – констатировал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Тедрос также подчеркнул, что «одни только маски не остановят COVID-19». Поэтому страны должны продолжать «выявлять, тестировать, изолировать и лечить все случаи» заболевания и расследовать контакты больных людей со здоровыми.

Гендиректор напомнил, что в настоящее время 20 компаний и научных институтов в мире разрабатывают вакцину. В международных исследованиях, с инициативой которых выступила ВОЗ, участвуют более 70 государств. При этом в организации исходят из того, что как только лекарства и вакцина будут разработаны, ими следует «поделиться на равной основе со всеми странами и народами».

Тем временем, в США начали тестировать на антитела к коронавирусу. А российский журналист Владимир Соловьев дал совет жалующимся на нехватку масок в аптеках.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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