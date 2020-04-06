Эксперт: Назначение даты голосования по Конституции станет символом победы над коронавирусом

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06.04.2020, 20:08, Новости дня

Когда президент назовет новый день для голосования по поправкам к Конституции, это можно будет расценить как победу в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее в Кремле заявили, что новой даты голосования пока нет.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, в символическом смысле можно будет сказать, что принятое президентом решение о назначении новой даты голосования по поправкам к Конституции можно будет считать победой, одержанной над COVID-19.

«Сейчас дата не называется, потому что пока трудно предсказать точные сроки, когда коронавирус перестанет быть реальной опасностью. Соответственно, логично предположить, что назначение даты укажет на то, что появилась определенность, вернулась возможность делать прогнозы и планировать. В этом смысле эти две вещи взаимосвязаны», – считает политолог.

«Вероятно, тогда можно будет выдохнуть. Но не расслабляться. Мы все понимаем, что пока COVID-19 окончательно не будет побежден, расслабляться рано», – добавила Федорова.

Как сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новой даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока нет. Ранее в СМИ появилась информация, что голосование может пройти в мае или июне.

В конце марта президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля голосование будет отложено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что такое решение принято исходя из соображений обеспечения безопасности людей, их здоровья.



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