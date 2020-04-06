Мнение: Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса

06.04.2020, 20:06, Разное

Забавное. На сайте Зеленского жалуются на то, что украинские биолаборатории финансируемые США еще осенью 2019 года проводили исследования штаммов коронавируса и могли быть причастны к вспышке коронавирусной инфекции на Украине.

Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса

На фоне скандальной отставки Ильи Емца с поста министра здравоохранения Украины эпидемиологи обратились с петицией к Владимиру Зеленскому, призвав его проверить сразу три областные диагностические лаборатории и харьковский Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины на предмет незаконных исследований штаммов коронавируса осенью 2019 года. В украинских СМИ сразу начались обсуждения данной инициативы, поэтому предлагаю вам ознакомиться с переводом одной из статей на эту тему.

Эпидемиологи призвали Зеленского расследовать незаконную деятельность лабораторий

Ситуация с распространением коронавируса в Украине каждый день порождает новые споры. Врачи рассуждают о полезности тех или иных противоэпидемических мер, экономисты подсчитывают убытки государства и бизнеса от пандемии, а политологи оценивают способность тех или иных чиновников управлять страной в режиме кризиса. При этом, есть те, кому не дает покоя природа возникновения нового коронавируса в Украине и кто ставит под сомнение порядочность руководителей диагностических лабораторий, и без того оказавшихся в условиях эпидемии под пристальным вниманием общественности.

Представители сообщества эпидемиологов Украины обратились к Владимиру Зеленскому с петицией по поводу необходимости срочного расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субреагиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Авторы обращения заостряют внимание на том, что данные организации осенью 2019 года занимались исследованием новых штаммов коронавируса и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США. По мнению обратившихся с петицией к Зеленскому эпидемиологов руководители медучреждений своей рискованной работой под кураторством экспертов Программы совместных биологических исследований США подвергли опасности здоровье граждан и вероятно, посодействовали вспышке коронавируса в стране. Во всяком случае, составители петиции уверяют, что в Тернопольской области есть подтверждения того, что вирус не был привезен извне.

Еще неизвестно, как быстро Зеленский обратит внимание на данное обращение граждан, но слухи об опасных нарушениях в работе лабораторий появляются не первый раз. Ни для кого не является секретом, что большинство биолабораторий, работающих с опасными патогенами, в том числе упомянутые Одесская, Закарпатская, а также ИЭКВМ смогли остаться на плаву только благодаря международной технической и финансовой помощи. Поэтому не исключено, что руководители подобных организаций могли идти на компромиссы и соглашались на проведение тех исследований, на которые не соглашались в других странах.

Так или иначе, в условиях пандемии любая проверка работы вирусологических лабораторий не является лишней. Ведь, с одной стороны, это позволит ответить на вопрос об их готовности к эпидемии и оценить эффективность расходования средств, выделенных на лабораторные исследования. С другой стороны, а вдруг руководители биолабораторий в Одессе, Ужгороде, Тернополе и Харькове действительно хотят избежать ответственности за свои нарушения в работе над коронавирусом и специально скрывают реальное количество зараженных в своих областях? В таком случае расследование их деятельности может выглядеть просто необходимым.

Владимир Степанюк

http://perevodika.ru/articles/1208541.html – цинк

https://pero.org.ua/rozsliduvannia/epidemiology-zaklykaly-zelenskogo-rozsliduvaty-nezakonnu-diyalnist-laboratorij/ – материал на украинском

https://petition.president.gov.ua/petition/91370 – петиция на сайте Зеленского + список подписантов

Примечательно, что автор петиции Александр Аганин руководит неким товариществом "Миротворец", которое ведет "частную охранную деятельность". Как он связан с эпидемиологией, вопрос.

С другой стороны остается вопрос, действительно ли, как утверждает Аганин, упомянутые лаборатории осенью прошлого года проводили несанкционированные исследования штаммов коронавируса на деньги США.