 

Кадыров отказался открыть границы Чечни по требованию премьер-министра РФ

06.04.2020, 19:54, Новости дня

Интернет-магазин «Навигатор»: Товары для активного отдыхаГлава Чеченской республики отказался открыть границы региона по требованию премьер-министра России Михаила Мишустина, о чем написал в своем телеграм-канале.

“Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР”, – заявил Кадыров.

Также он рассказал, что премьер-министра вводят в заблуждение и “дают неправильную информацию”:

“Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике. Мы заявляли и повторяем, что сделаем возможное и невозможное, чтобы обезопасить один из регионов России – ЧР и проживающих в ней граждан РФ”, – написал он в посте.

По словам Кадырова, ограничительные меры введены после того, как у нескольких жителей Чечни, которые хотели попасть в республику из Москвы, выявили коронавирусную инфекцию.

“Подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей ЧР, РД и других регионов. Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы”, – рассказал Кадыров. 

Ранее Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов России и потребовал от региональных властей не превышать свои полномочия.

Всего, по официальным данным, в Чеченской республике выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. После того как от COVID-19 умерла жительница Чечни, Рамзан Кадыров объявил о закрытии границ республики “ради спасения людей и безопасности региона”.



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