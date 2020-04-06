Гоблин озвучил новый боевик Гая Ричи «Джентльмены»

06.04.2020, 19:53, Разное

Писатель и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, озвучил новый боевик Гая Ричи «Джентльмены». Авторский перевод будет доступен общественности 7 апреля.

Фильм «Джентльмены» повествует о судьбе благородных преступников и уже собрал в прокате более 65 млн долларов. Он полюбился многим кинокритикам и простым зрителям, а некоторые актёры озвучки тоже не упустили из виду этот боевик с элементами комедии. В их числе и Дмитрий Пучков, который решил в свойственной ему шутливой манере переозвучить фильм и выпустить его для всех желающих 7 апреля, пишет интернет-издание iReactor.

Дмитрию Пучкову не впервые переводить фильмы Гая Ричи. Он и раньше неоднократно делал это, что и поспособствовало значительному росту его популярности среди русскоязычного сообщества.