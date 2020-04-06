Возобновлены рейсы для возвращения россиян из-за рубежа

06.04.2020, 19:53, Новости дня

Россия возобновила рейсы по вывозу своих граждан из-за границы. Так, в понедельник, 6 апреля, на родину вернутся россияне из столиц Киргизии и Бангладеша – Бишкека и Дакки.

«По данным Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран», ­– говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

Там уточняется, что 6 апреля «будут совершены первые два рейса: Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород».

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Напомним, с 4 апреля были временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.