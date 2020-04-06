Суд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах Иисуса

06.04.2020, 19:53, Новости дня

Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный во время прогулки с собакой на Патриарших прудах, оштрафован Пресненским судом на 1 тыс. рублей за неповиновение распоряжению полицейского, сообщил его адвокат Олег Елисеев.

«Суд признал Воробьева виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», – сказал адвокат «Правозащиты Открытки» ТАСС.

Заседание проходило по видеосвязи, Воробьев и его адвокат находились в Пресненском ОВД. В суде пояснили, что, по словам Воробьева, он проживает по месту регистрации, а на Патриарших прудах он находился, так как работает поблизости.

Москвича задержали, когда он гулял с собакой, так как Патриаршие пруды закрыты для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Сам мужчина заявил, что не знал об указе мэра столицы о закрытии парков и зон отдыха в целях предотвращения распространения коронавируса.