 

В Подмосковье возобновляет работу завод Mercedes-Benz

06.04.2020, 19:53, Разное

Расположенный в населённом пункте Есипово (Подмосковье) завод немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz с понедельника, 6 апреля, возобновляет работу. Ранее предприятие закрывалось в связи с объявленной из-за коронавируса нерабочей первой неделей текущего месяца.
Андрей Воробьёв, занимающий пост губернатора Московской области, в беседе с журналистами интернет-портала RG.ru пояснил о возобновлении работы завода Mercedes-Benz. Чиновник выразил надежду, что производство и далее будет прибыльным, а спрос на сходящие с конвейера модели не снизится. В целом, как отметил губернатор, подмосковные предприятия могут продолжать работать, но с учётом «изменившейся надолго реальности».

Для перерабатывающих предприятий и сельхозпроизводителей в Подмосковье нет ограничений в связи с ситуацией, спровоцированной в стране и мире коронавирусом COVID-19. При этом Воробьёв подчёркивает, что производители всё же обязаны учитывать рекомендации санитарно-эпидемиологической службы.



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